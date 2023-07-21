В Воздушных силах рассказали, сколько будет длиться обучение украинских пилотов на F-16

"Наши летчики уже готовятся к обучению, они уже два месяца, видимо, ожидали этого решения о выезде в какую-то страну, где будет проводиться обучение. Сейчас работают наши специалисты на разных площадках в рамках авиационной коалиции, и где будет принято решение - там будут и учиться", - сказал Игнат.

Он добавил, что вероятно, для обучения будут разные базы для того, чтобы как можно быстрее пройти этот процесс. Ведь пропускная способность базы тоже не безгранична. Есть определенное количество тренажеров, инструкторов, обучающих самолетов и т.д.

"Другая категория военнослужащих - молодые пилоты, возможно, в дальнейшем даже и курсанты, не имеющие летной практики пилоты - для них будет уже более долгосрочное обучение", - отметил спикер.

По его словам, это будет базовая подготовка, наземный, английский язык, обучение на легкомоторном самолете, реактивном самолете и дальше с переходом уже на истребитель.

Игнат добавил, что эта программа сможет развиваться из года в год, и новые и новые специалисты будут дальше поступать, ведь программа перевооружения на самолет "натовского" образца не делается через полгода.

"За полгода можно подготовить несколько эскадрилий этих истребителей для выполнения текущих задач, которые нам очень нужно выполнять уже сегодня - освобождать наши территории, помогать наземным войскам и основное - завоевывать преимущество в воздухе", - подчеркнул он.

Также, по словам спикера, есть много других задач, такие как защита от ракет и дронов. В этом F-16 может помочь нам.

Игнат напомнил, что начало обучения пилотов планируется к концу августа.

"Графики разные. Соединенные Штаты заявили, что ориентировочно через несколько недель. После саммита в Вильнюсе анонсировалось, что это может произойти в конце лета. Конец лета - это конец августа. Если это произойдет быстрее, как об этом заявили Соединенные Штаты - то это можно только приветствовать", - сказал он.

Спикер отметил, что сейчас работают многие специалисты Воздушных сил, консультируются с партнерами и определяют куда именно, какие страны предоставят эти площадки. Поскольку кроме пилотов нужно еще и инженеров готовить, а также других специалистов, которые будут обслуживать эту технику.

По его словам, кратчайший курс, который необходим для того, чтобы украинские пилоты могли быстрее выполнять боевые задания в ближайшем будущем, составляет шесть месяцев. А может быть, даже и меньше.

"Когда мы отправляли двух наших пилотов в Соединенные Штаты, в Аризону, там проходили тестирование на тренажерах, на симуляторах. И наши американские партнеры определяли, что они могут, как могут реагировать на разные ситуации в воздухе, как они быстро схватывают материал, исходящий от них, и сделали выводы, что, возможно, им потребуется и меньше времени. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины заявляли о полугодии, а наши коллеги сказали, что, возможно, получится уложиться и в четыре месяца", - рассказал Игнат.

Однако он отметил, что "не хочется сейчас кого-то "кормить" теми новостями, которые нам хотелось бы слышать".

"Дождемся, когда это будет происходить на практике. Потому что очень важна первичная подготовка, для пилотов это сначала и тренажеры, и симуляторы. Затем полеты с инструктором, потом самостоятельные полеты уже на самолете, а потом тактическое применение этого самолета. И самое главное - что этот самолет должен воевать, а не просто летать, речь идет о применении вооружения", - сказал спикер.

По его словам, арсенал вооружения у F-16 очень широк - это десятки и десятки единиц различных очень эффективных авиационных крылатых высокоточных ракет, бомб и т.д. И все это вооружение должны освоить не только пилоты, но и иностранные специалисты, в том числе инженеры.

"Это все важные вещи. Здесь ошибок не должно быть", - подчеркнул Игнат.

F-16 для Украины

Напомним, союзники Украины недавно приняли решение обучать наших пилотов на истребителях F-16. Это произошло после того, как соответствующую инициативу поддержал президент США Джо Байден.

Возглавили авиационную коалицию, в рамках которой будет происходить обучение, Дания и Нидерланды. При этом пока ни одна страна не анонсировала поставки F-16 Украине.

Эти самолеты, в частности, необходимы нашей стране для того, чтобы защищать небо от постоянных российских атак, неоднократно подчеркивали официальные лица.