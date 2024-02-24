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У Повітряних силах розповіли, скільки літаків А-50 залишилося у Росії

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії залишилося менше восьми літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50. Один з таких вчора, 23 лютого, знищили Сили оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Успіхи, які сьогодні є, оця дальня рука, можливість діставати ворога там, де він абсолютно цього не чекає, говорить про те, що противник менше матиме спроможностей на цьому напрямку, втративши А-50", - сказав він.

Речник зазначив, що знищений літак був модернізований. Як пояснив Ігнат, А-50 - це фактично радар, який може спостерігати та сканувати, бачити всі повітряні цілі у радіусі 600 км і виявляти системи РЕБ. 

"Потрібно дивитися на дані розвідки дивитися. Казав голова ГУР Кирило Буданов, що було вісім літаків до цього. Із них там не всі робочі, не всі модернізовані. Тому там на пальцях однієї руки їх було", - додав Ігнат.

Знищення російського літака

Нагадаємо, вчора ввечері джерела РБК-Україна в Силах оборони повідомили про те, що над Азовським морем було збито російський літак А-50. Це - другий А-50, який ЗСУ знищили з початку війни.

У ГУР уточнили, що А-50У - це нова модернізована версія літака. Вартість знищеного літака - 350 мільйонів доларів.

Такий повітряний командний пункт росіяни використовували для далекого радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Більше про те, в чому полягає унікальність А-50 - у матеріалі РБК-Україна.

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