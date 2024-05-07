У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для боротьби з дронами-розвідниками РФ

За його словами, у прифронтових територіях, в тому числі і у Сумській області, майже завжди перебувають розвідувальні дрони росіян. Таке військові постійно бачать у Херсонській області та поблизу Харківської області.

Євлаш пояснив, що такі дрони малопомітні, вони можуть перебувати на різних висотах, мають погане рефлективне покриття та відбиття, тому іноді можуть проникати на територію України. Але при цьому українські мобільні вогневі групи реагують на такі випадки.

"Однак ми розуміємо, що для того, щоб більш активно відбивати такі розвідувальні дронові атаки, нам потрібні різні ПЗРК, до ПЗРК потрібні ракети. Ну і це цілий комплект таких заходів", - пояснив речник Повітряних сил.

Він також додав, що у росіян таких дронів десятки тисяч і йдеться про "Орлани", "Зали", "Суперками" та інші види розвідувальних дронів.