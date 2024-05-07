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Окупанти обстріляли Сумську область: є загиблий та постраждалі, серед яких діти

Сумська область , Вівторок 07 травня 2024 10:47
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Окупанти обстріляли Сумську область: є загиблий та постраждалі, серед яких діти Фото: РФ обстріляли Сумську область впродовж доби 224 рази (t.me/UA_National_Police)
Автор: Ярослава Борзова

Окупанти впродовж минулої доби нанесли по території Сумської області сотні ударів. Внаслідок ворожих атак є один загиблий та четверо поранених цивільних, серед яких двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Так, упродовж минулої доби війська РФ нанесли по території області 224 удари. Як зазначають правоохоронці, внаслідок обстрілів також пошкоджено:

  • 10 приватних будинків,
  • три приватних домоволодіння,
  • шість багатоквартирних будинків,
  • вісім транспортних засобів,
  • дві будівлі елеватора,
  • дві адмінбудівлі,
  • об’єкти енергетичної та критичної інфраструктури,
  • майно одного з підприємств, магазин та складське приміщення.

"Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загоряння резервуара з паливо-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Фото: наслідки обстрілів окупантів по Сумській області (t.me/UA_National_Police)

Ситуація у Сумській області

Варто зауважити, що наразі окупанти активно атакують Сумську область різними шляхами. По прикордонних громадах ворог посилено здійснює удари різноманітними технічними засобами. Крім того, не полишають окупанти і систематичних спроб завести на територію області свої ДРГ.

Вчора ми повідомляли, що російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади.

Напередодні уночі російські війська здійснили удар по території Сумської області. Під обстрілом опинилася енергоінфраструктура.

Після цього начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що місто може залишитися без води через припинення роботи Пришибського водозабору.

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