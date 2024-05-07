Окупанти обстріляли Сумську область: є загиблий та постраждалі, серед яких діти

Окупанти впродовж минулої доби нанесли по території Сумської області сотні ударів. Внаслідок ворожих атак є один загиблий та четверо поранених цивільних, серед яких двоє малолітніх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

"Крім того, знищено ангар підприємства та сталося загоряння резервуара з паливо-мастильними матеріалами", - йдеться в повідомленні.

Так, упродовж минулої доби війська РФ нанесли по території області 224 удари. Як зазначають правоохоронці, внаслідок обстрілів також пошкоджено:

Ситуація у Сумській області

Варто зауважити, що наразі окупанти активно атакують Сумську область різними шляхами. По прикордонних громадах ворог посилено здійснює удари різноманітними технічними засобами. Крім того, не полишають окупанти і систематичних спроб завести на територію області свої ДРГ.

Вчора ми повідомляли, що російські війська вдарили по енергетичних об'єктах у Сумській області, що призвело до знеструмлення цілої громади.

Напередодні уночі російські війська здійснили удар по території Сумської області. Під обстрілом опинилася енергоінфраструктура .

Після цього начальник Сумської міської військової адміністрації Олексій Дрозденко повідомив, що місто може залишитися без води через припинення роботи Пришибського водозабору.

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