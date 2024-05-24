У Повітряних силах розповіли, що чекає на пілотів, які закінчили навчання на F-16 в США

"Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб у подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил додав, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, але й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.

За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, будуть виконувати завдання з патрулювання, а також будуть завдавати ударів по ворогу на лінії зіткнення.