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У Повітряних силах розповіли, що чекає на пілотів, які закінчили навчання на F-16 в США

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські пілоти, які закінчили навчання на винищувачах F-16 в Аризоні, поки не повертатимуться до України. Вони відправляться до Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Навчальний процес не завершується. Зараз пілоти повертаються в Європу і будуть готуватися далі для того, щоб у подальшому прибути в Україну і продовжити виконання своїх завдань", - сказав Євлаш.

Речник Повітряних сил додав, що процес навчання постійний і стосується не лише пілотів, але й інженерів. Після прибуття в Україну фахівці будуть ділитися досвідом з колегами.

За словами Євлаша, перші літаки F-16, які прибудуть в Україну, будуть виконувати завдання з патрулювання, а також будуть завдавати ударів по ворогу на лінії зіткнення.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, що партнерами була створена авіаційна коаліція, мета якої - забезпечити Україну сучасними літаками. Україна отримає від союзників винищувачі F-16.

Крім того, партнери проводять навчання українських пілотів на F-16. Навчання проходить у багатьох країнах, зокрема у Румунії, Британії, Франції, США (штат Аризона).

Нещодавно американські військові повідомили, що перша група українських пілотів закінчила навчання на F-16 в Аризоні.

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F-16Повітряні сили УкраїниВійна в Україні