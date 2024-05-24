В Воздушных силах рассказали, что ждет пилотов, закончивших обучение на F-16 в США

"Учебный процесс не завершается. Сейчас пилоты возвращаются в Европу и будут готовиться дальше для того, чтобы в дальнейшем прибыть в Украину и продолжить выполнение своих задач", - сказал Евлаш.

Спикер Воздушных сил добавил, что процесс обучения постоянен и касается не только пилотов, но и инженеров. По прибытии в Украину специалисты будут делиться опытом с коллегами.

По словам Евлаша, первые прибывшие в Украину самолеты F-16 будут выполнять задачи по патрулированию, а также будут наносить удары по врагу на линии столкновения.