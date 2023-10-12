В Воздушных силах рассказали о ходе учений украинских пилотов на F-16

Украинские пилоты проходят тренажерную подготовку на истребителях F-16. При этом уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на реальных самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Обучение (проходят - ред.) хорошо. Ребята делают все возможное, чтобы было как можно быстрее. Хотя бы, чтобы первая группа закончила, которая и станет первой, которая будет эксплуатировать эти самолеты в Украине", - сказал он.

Игнат отметил, что сначала пилоты проходят обучение в Украине на симуляторах. Пилоты с помощью виртуальной реальности могут ознакомиться с кабиной и выполнить определенные задачи в сети.

Затем пилоты, которые пребывают на учениях в США и других странах, уже проходят тренажерную подготовку. Речь идет о фактически полноценном самолете, в котором на 100% воспроизведена кабина пилота. Там военные уже выполняют более реалистично все задачи, которые ставят им инструкторы.

"Уже я думаю несколько недель и будут полеты с инструктором на реальных самолетах. Я думаю, что это возможно. У каждого индивидуальная программа. Поэтому кто-то сядет раньше, а кто-то позже. После инструктора уже самостоятельные вылеты", - рассказал спикер.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на F-16, а также поставкам истребителей в Украину, чтобы помочь противостоять преимуществу России в воздухе.

Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, в то время как 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов управлению этими самолетами.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украине предоставят американские истребители F-16 после завершения обучения пилотов.

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