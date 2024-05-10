У Повітряних силах розповіли про особливості атаки дронами вночі

"Цієї ночі ми вже бачили класичний турбуючий вогонь – 10 безпілотних летальних апаратів, які ворог запустив з території тимчасово окупованого Криму, а саме з мису Чауда", - розповів він.

За даними спікера, всі ворожі цілі були ліквідовані мобільними вогневими групами.

"Вони були знищені на півдні, рухались на Миколаївську, Херсонську області, там їх ліквідували", - констатував Євлаш.

Крім того, за його словами, ворог застосовував дві зенітні ракети С-300/С-400 - "класично" бив по Харкову, по цивільній інфраструктурі.

Обстріл України

У ніч проти 10 травня російські війська знову випустили по Україні дрони-камікадзе. За даними Повітряних сил, дрони були націлені на Одеську область. ППО збила всі 10 із 10 безпілотників.

Крім того, окупанти вдарили ракетами по Харкову. Епіцентром удару став приватний сектор. Почалися пожежі. Через обстріл Харкова постраждали літня жінка та дитина.