У Повітряних силах розповіли, наскільки складніше ППО працювати вночі

Вдень ППО може більш точно фіксувати цілі за рахунок візуальної прив’язки до них. Однак для комплексів, оснащених радарами, ціль може бути важче помітити, якщо вона опускається на низьку висоту. Це значно ускладнює роботу ППО і може призвести до того, що ціль зникне з радарів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телеканалу FREEДОМ .

За його словами, нічний час відіграє незначну роль для великих систем ППО, але може бути критичним для операторів ПЗРК, зенітних установок та мобільних вогневих груп, яким потрібно мати чіткіше уявлення про ціль.

"Це пояснює, чому коефіцієнт збиття для таких ППО може бути нижчим, ніж для великих ППО, обладнаних радарами", - зазначив Ігнат.

Речник також додав, що раніше противник використовував нічні удари іранськими дронами та завдавав ударів по інфраструктурі у різний час доби.

"Вони проводили розвідку, де є ППО, та завдавали ударів уже зранку. Зараз удари наносяться у різний час доби й можуть бути здійснені ракетами різних типів. Залишилася та ракета, яка є, і стратегічний запас ракет вичерпано. Виробництво у противника йтиме, але відновити запаси швидко не вийде", - пояснив Ігнат.