В Воздушных силах рассказали, насколько сложнее ПВО работать ночью

Днем ПВО может более точно фиксировать цели за счет визуальной привязки к ним. Однако для комплексов, оборудованных радарами, цель может быть труднее заметить, если она опускается на низкую высоту. Это значительно усложняет работу ПВО и может привести к тому, что цель исчезнет с радаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала FREEДОМ .

По его словам, ночное время играет незначительную роль для больших систем ПВО, но может быть критическим для операторов ПЗРК, зенитных установок и мобильных огневых групп, которым нужно иметь более четкое представление о цели.

"Это объясняет, почему коэффициент ущерба для таких ПВО может быть ниже, чем для крупных ПВО, оборудованных радарами", - отметил Игнат.

Спикер также добавил, что ранее противник использовал ночные удары иранскими дронами и наносил удары по инфраструктуре в разное время суток.

"Они проводили разведку, где есть ПВО, и наносили удары уже утром. Сейчас удары наносятся в разное время суток и могут быть осуществлены ракетами разных типов. Осталась та ракета, которая есть, и стратегический запас ракет исчерпан. Производство у противника будет идти, но возобновить запасы быстро не получится", - объяснил Игнат.