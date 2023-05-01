В Воздушных силах рассказали, насколько сложнее ПВО работать ночью
Днем ПВО может более точно фиксировать цели за счет визуальной привязки к ним. Однако для комплексов, оборудованных радарами, цель может быть труднее заметить, если она опускается на низкую высоту. Это значительно усложняет работу ПВО и может привести к тому, что цель исчезнет с радаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала FREEДОМ.
По его словам, ночное время играет незначительную роль для больших систем ПВО, но может быть критическим для операторов ПЗРК, зенитных установок и мобильных огневых групп, которым нужно иметь более четкое представление о цели.
"Это объясняет, почему коэффициент ущерба для таких ПВО может быть ниже, чем для крупных ПВО, оборудованных радарами", - отметил Игнат.
Спикер также добавил, что ранее противник использовал ночные удары иранскими дронами и наносил удары по инфраструктуре в разное время суток.
"Они проводили разведку, где есть ПВО, и наносили удары уже утром. Сейчас удары наносятся в разное время суток и могут быть осуществлены ракетами разных типов. Осталась та ракета, которая есть, и стратегический запас ракет исчерпан. Производство у противника будет идти, но возобновить запасы быстро не получится", - объяснил Игнат.
Напомним, сегодня ночью, 1 мая, войска РФ около 02:30 атаковали Украину с самолетов стратегической авиации - девяти Ту-95 и двух Ту-160. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555. Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины уничтожено 15 воздушных целей противника.
Также ранее мы писали, что по словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, системы противовоздушной обороны не могут покрыть всю территорию страны, поэтому Украине необходимы истребители F-16.
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