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ППО не може покрити всю територію. Ігнат пояснив важливість F-16 для України

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Субота 29 квітня 2023 19:41
ППО не може покрити всю територію. Ігнат пояснив важливість F-16 для України Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Системи протиповітряної оборони не можуть покрити всю територію країни, тому Україні необхідні винищувачі F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ми поки маємо два дивізіони (ЗРК Patriot, - ред.), які заступили на чергування. Але цих систем треба багато, щоб працювати проти балістики", - сказав Ігнат.

За його словами, по балістиці й Patriot, і Samp-T можуть працювати в радіусі 40 км, а не до 150 км, як у варіанті з літаками та крилатими ракетами.

Речник зазначив, що Україні потрібно багато систем протиповітряної оборони , але вони все одно не зможуть покрити всю територію країни.

"Всю територію країни навіть від аеробалістичних цілей ці комплекси не можуть захистити. Тому всі говорять щодня про літак F-16, який нам дуже потрібний, щоб захистити наше небо від російського тероризму, а вже потім допомогти нашим військам у тих наступальних діях для звільнення територій" - наголосив Ігнат.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що процес передачі Україні винищувачів F-16 має початися зі згоди з боку Сполучених Штатів, адже ці літаки - американська технологія. Він також закликав прискорити початок тренувань на F-16.

Також раніше ми писали, що президент США Джо Байден відчуває тиск від своєї ж партії стосовно надання Україні винищувачів F-16 та ракет великого радіуса дії дальності. Однак адміністрація Байдена виступає проти такого кроку, аргументуючи це тим, що Сполучені Штати не мають зайвих систем ATACMS, а літаки не є пріоритетом для ЗСУ.

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