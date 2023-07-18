У Повітряних силах сподіваються, що пілоти відправляться на навчання на F-16 до кінця літа

"Ми сподіваємось все ж таки, що за кілька тижнів, як сказав Джейк Салліван (радник президента США з питань національної безпеки - ред.). Бодай, щоб до кінця літа виїхали (українські пілоти - ред.) і якомога швидше приїхали, - сказав він.

Ігнат зазначив, що йдеться про ту групу пілотів, яка буде перенавчатися саме на F-16.

Водночас інші групи, молоді пілоти, будуть проходити базову підготовку, наземну підготовку, а потім вже із переходом у практичні польоти на легкомоторних, реактивних літаках, а також винищувачах.

Речник Повітряних сил зазначив, що це все, можливо, буде відбуватися у різних країнах. Адже потужностей для такого швидкого навчання великої кількості людей в одній країні немає.

"Тому ми маємо розуміти, що авіаційна коаліція не даремно створена", - додав він.

F-16 для України

11 липня було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. До неї увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що тренування пілотів мають початися у серпні - на початку вересня. Водночас перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

Ігнат розповідав, що Україні потрібно перевчити декілька десятків пілотів, щоб вони могли літати на F-16.

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