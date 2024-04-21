У Повітряних силах розповіли, які регіони найбільш незахищені від російських атак

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська області", - сказав він.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.