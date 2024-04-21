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У Повітряних силах розповіли, які регіони найбільш незахищені від російських атак

Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією є найбільш незахищеними від атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Іллю Євлаша в ефірі телемарафону.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, дніпропетровська  області", - сказав він.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.

Російські атаки

Варто зазначити, що Росія майже щоночі атакує Україну дронами-камікадзе. Також відновилися масовані атаки з застосування ракет різних типів. Окупанти знову націлилися на енергетику.

Раніше РБК-Україна розповідало, як в Україні знайти найближче укриття.

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