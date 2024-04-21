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В Воздушных силах рассказали, какие регионы наиболее незащищены от российских атак

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией наиболее незащищенное от атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Больше всего страдают те, которые находятся в непосредственной близости с Россией и временно оккупированными территориями. Прежде всего, это Харьковская, Одесская, Херсонская, Запорожская, Черниговская, Сумская, днепропетровская области", - сказал он.

Спикер подчеркнул, что российскому террору можно противостоять. Для этого требуется больше средств ПВО.

"Мы очень рассчитываем на помощь, в том числе американских партнеров", - добавил Евлаш.

Российские атаки

Стоит отметить, что Россия почти каждую ночь атакует Украину дронами-камикадзе. Также возобновились массированные атаки с применением ракет разных типов. Оккупанты снова нацелились на энергетику.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как в Украине найти ближайшее укрытие.

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