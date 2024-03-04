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У Повітряних силах розповіли, як знищення російських літаків змінило ситуацію в небі

Фото: Юрій Ігнат (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Москва робить висновки після знищення російських літаків за останні дні. Ворог зменшив активність із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Ситуація змінюється. Після роботи бойової зенітними керованими ракетами по російських літаках, про що сповістив командувач Повітряних сил ЗСУ, небо стало чистим", - сказав він, маючи на увазі повідомлення командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука про роботу сил ППО від 2 березня, коли був знищений черговий Су-34.

За його словами, до ночі взагалі кілька годин жодної повітряної цілі в небі не спостерігалося після того, як ворог побачив як по ньому працюють. "Відповідно, вони роблять висновки і втекли з нашого повітряного простору", - додав Ігнат.

Але, як зазначив Ігнат, таке явище не буде продовжуватися постійно. "Літаки з'явилися знову, завдали ударів і протягом минулої ночі. Протягом вчорашнього дня кілька десятків керованих авіабомб теж були спрямовані з різних напрямків", - сказав він та повідомив, що минула ніч була тихою, а ворог завдав ударів і балістичною, і керованою авіаційною ракетою.

"Ну і зараз бачимо на ранок уже кілька ударних груп Су-34 і Су-35, які можуть готуватися до завдання ударів саме на східному та північному напрямках", - розповів Ігнат.

За його словами, "ворог звичайно робить висновки, ворог зменшив активність застосування авіації із використанням керованих авіабомб, але все ж таки ці удари продовжуються".

Що стосується літаків А-50, то їх ще досі немає в небі після знищення другого.

"Вже день сьомий, якщо не помиляюся, він не з'являється ні в Ростовській області, ні в Акваторії Азовського моря. Противник заявив, що будуть відновлювати ті, що на зберіганні знаходяться. Наскільки цей процес буде швидким чи довгим сказати важко. Але ці літаки їм вкрай потрібні, щоб планувати удари, проводити радіолокаційну розвідку повітряного простору нашої держави", - розповів Ігнат.

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ПВО