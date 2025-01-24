У Повітряних силах розповіли, як їх бійці захопили у полон 11 росіян

Як розповів офіцер Повітряних Сил "Мажор", під час одного з боїв противник опинився буквально за декілька метрів від позиції, де були наші військові. Вони в той момент з повітря прикривали інших українських бійців, щоб не допустити підхід противника до підрозділів, які тримали оборону на землі.

"Одна з груп зуміла підійти до наших передових позицій і уже доповідь про її виявлення ми почули відповідно від військовослужбовців, які тримали оборону безпосередньо на самій позиції. Тобто противник раптово виявився фактично за 5 метрів від нашого підрозділу. Це були саме передові позиції, їх було 4 бійці всього (українських військових - ред.). Вони доповіли про кількість противника і зуміли почати весь бій самостійно", - розповів "Мажор".

За його словами, в той момент постало питання, чи давати команду на відхід, чи продовжити весь бій. Адже кількість противника переважала. Саме тоді їх командир прийняв рішення тримати оборону і віддав відповідний наказ. У цей момент по ворогу почала вестись робота з дронів-камікадзе. Це призвело до того, що у росіян почалась паніка і вони вирішили заховатись у одному з будинків.

"Після ураження в нас вийшло дуже вдало по них відпрацювати, противник впав в паніку і забіг в будинок. Ну єдиним рішенням було цей будинок знищити до того, як противник зможе вести якісь активні дії. Тому було прийнято рішення завдати удару по цьому будинку", - каже військовий.

Після того, як будинок, де переховувались росіяни, почав палати, окупанти почали хаотично вибігати звідти і вирішили заховатись у підвалі. В той момент українські військові дещо змінили свої позиції і могли повністю контролювати вихід з підвалу стрілковою зброєю.

"Наші бійці якісно відпрацювали виконані всі команди. Це величезний героїзм, тому що розуміючи, що вас четверо, а противника - 12 осіб, це дуже величезний ризик для життя. Я захоплюсь цими хлопцями, це прямо герої. Особливо враховуючи, що вони з Повітряних сил. Це не є піхотинці, це не є штурмовики, які навчалися, працювали і воювали 10 чи 5 років за цим напрямком", - розповіли у Повітряних силах.

В результаті, один з українських військових підповз до підвалу та закидав його гранатами. В результаті цього загинув командир окупантів. Саме він виступав проти того, щоб росіяни здавались у полон. Але після його загибелі росіяни здались.