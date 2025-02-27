У Повітряних силах розповіли, як вдалось зберегти ППО після перших російських ударів
У перші години повномасштабної війни ворожі удари були здебільшого спрямовані на протиповітряну оборону (ППО) України. Але висока маневреність дозволила Силам оборони стримати переважаючого ворога.
Про це розповів офіцер командування Повітряних Сил ЗСУ полковник Денис Смажний в інтерв'ю РБК-Україна.
За словами Смажного, перші ворожі атаки на початку повномасштабної війни були здійснені проти позицій зенітних ракетних підрозділів, радіотехнічних військ, а також українських аеродромів. Через це ворог мав ілюзію, що всі ці засоби були знищені.
"Доктринально у всіх провідних арміях світу прописано, що потрібно передусім подавити ППО, а вже тоді починати наземну і повітряну операції. Однак росіяни вирішили одночасно діяти на всіх напрямках: у перші години та дні вони намагалися і знищити нашу ППО, і паралельно розпочали наземну операцію. Це одна із причин, чому ворог не зміг реалізувати свої амбітні плани", - пояснив він.
Смажний зауважив, що саме завдяки високій маневреності та розосередженню всіх сил й засобів - Силам оборони вдалось пережити перший удар та зберегти потенціал. Після перегрупування вдалось стримати переважаючого ворога на всіх напрямках й не дати росіянам завоювати панування в повітрі.
Окремо додамо, що офіцер командування Повітряних Сил Смажний також розповів, що найактивніше авіація ворога залітала вглиб України у перші тижні повномасштабної війни. Втім, через власну ж пропаганду ворог зазнав серйозних втрат.
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