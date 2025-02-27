В Воздушных силах рассказали, как удалось сохранить ПВО после первых российских ударов

В первые часы полномасштабной войны вражеские удары были в основном направлены на противовоздушную оборону (ПВО) Украины. Но высокая маневренность позволила Силам обороны сдержать превосходящего врага.

По словам Смажного, первые вражеские атаки в начале полномасштабной войны были осуществлены против позиций зенитных ракетных подразделений, радиотехнических войск, а также украинских аэродромов. Из-за этого враг имел иллюзию, что все эти средства были уничтожены.

"Доктринально во всех ведущих армиях мира прописано, что нужно прежде всего подавить ПВО, а уже тогда начинать наземную и воздушную операции. Однако россияне решили одновременно действовать на всех направлениях: в первые часы и дни они пытались и уничтожить нашу ПВО, и параллельно начали наземную операцию. Это одна из причин, почему враг не смог реализовать свои амбициозные планы", - пояснил он.

Смажный отметил, что именно благодаря высокой маневренности и рассредоточению всех сил и средств - Силам обороны удалось пережить первый удар и сохранить потенциал. После перегруппировки удалось сдержать превосходящего врага на всех направлениях и не дать россиянам завоевать господство в воздухе.