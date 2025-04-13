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В Воздушных силах рассказали, как ПВО отразила дроновую атаку россиян

Украина, Воскресенье 13 апреля 2025 09:16
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В Воздушных силах рассказали, как ПВО отразила дроновую атаку россиян Фото: ПВО сбила 43 из 55 российских дронов во время атаки 13 апреля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска атаковали Украину 55 дронами в ночь на 13 апреля. Противовоздушная оборона сбила большинство из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 13 апреля противник атаковал 55 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 8:30 подтверждено сбитие 43 ударных БпЛА типа "Shahed" (беспилотников других типов) на севере, юге и в центре страны", - говорят военные.

Также 12 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно потеряны.

Обстрел РФ по Украине

Поздно вечером, 12 апреля, в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

В частности, в ночь на 13 апреля Россия атаковала Киев дронами. Российские войска направили на столицу Украины около 30 беспилотников.

Отметим, что по данным аналитиков Института изучения войны, с начала апреля Россия вернулась к привычной тактике атак ударными дронами "Shahed". Кроме того, оккупанты начали применять новую схему обстрелов по Украине.

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