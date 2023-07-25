У Повітряних силах розповіли деталі нічної атаки росіян по Україні

Російські війська цієї ночі атакували Україну ударними безпілотниками Shahed, було зафіксовано близько 10 ворожих дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

За його словами, цієї ночі окупанти атакували Україну ударними безпілотниками іранського виробництва Shahed. "В трьох областях на півночі країни працювала ППО. Близько 10 безпілотників було зафіксовано, інформація уточнюється. До п'яти знищено різними засобами ураження", - повідомив Ігнат. Нічна атака "Шахедами" по Україні Російські війська цієї ночі вкотре атакували Україну ударними безпілотниками Shahed. Силам ППО вдалося збити частину ворожих дронів. Зокрема, у Полтавській, Сумській та Київській областях. Детальніше про нічну атаку дронами по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.