ua en ru
Вт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян по Украине

Новина українською →
Украина, Вторник 25 июля 2023 09:57
В Воздушных силах рассказали детали ночной атаки россиян по Украине Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform.com.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска этой ночью атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed, было зафиксировано около 10 вражеских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

По его словам, этой ночью оккупанты атаковали Украину ударными беспилотниками иранского производства Shahed.

"В трех областях на севере страны работала ПВО. Около 10 беспилотников было зафиксировано, информация уточняется. До пяти уничтожены разными средствами поражения", - сообщил Игнат.

Ночная атака "Шахедами" по Украине

Российские войска этой ночью в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотниками Shahed. Силам ПВО удалось сбить часть вражеских дронов. В частности, в Полтавской, Сумской и Киевской областях.

Подробнее о ночной атаке дронами по Украине - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины атака дронов дрони Воздушные силы Украины
NEWS
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
ВСУ имели успех в направлении Старомайорского Донецкой области, - Генштаб
DAILY
В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина В шаге от фронта. Как Купянск держит оборону и помнит ужасы российской оккупации