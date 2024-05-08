У Повітряних силах розповіли, чому авіація РФ скидає бомби на свою територію

За його словами, скидання бомб на свою територію відбувається з низки причин.

"Безпосередньо це може бути, як і людський фактор, це може бути і помилка пілота, або ж, наприклад, помилка обслуговуючого персоналу, який безпосередньо приєднував цю бомбу", - сказав Євлаш.

Також він уточнив, що це пов'язано з дефектами і поломками безпосередньо в самому літаку. Речник Повітряних сил додав, що під час заходу на удар, коли розганяється літак і скидається бомба, вона безпосередньо може в якийсь момент від'єднатися.

При цьому оперативно ремонтувати повітряні борти росіяни не можуть, зокрема й через міжнародні санкції.