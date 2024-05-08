В Воздушных силах рассказали, почему авиация РФ сбрасывает бомбы на свою территорию

По его словам, сброс бомб на свою территорию происходит по ряду причин.

"Непосредственно это может быть, как и человеческий фактор, это может быть и ошибка пилота, или же, например, ошибка обслуживающего персонала, который непосредственно присоединял эту бомбу", - сказал Евлаш.

Также он уточнил, что это связано с дефектами и поломками непосредственно в самом самолете. Спикер Воздушных сил добавил, что во время захода на удар, когда разгоняется самолет и сбрасывается бомба, она непосредственно может в какой-то момент отсоединиться.

При этом оперативно ремонтировать воздушные борта россияне не могут, в том числе и из-за международных санкций.