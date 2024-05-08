В Воздушных силах рассказали, почему авиация РФ сбрасывает бомбы на свою территорию
Российские самолеты сбрасывают авиационные бомбы на территорию своей страны по разным причинам. Это происходит, в частности, и из-за изношенности бортов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илью Евлаша в эфире телемарафона.
По его словам, сброс бомб на свою территорию происходит по ряду причин.
"Непосредственно это может быть, как и человеческий фактор, это может быть и ошибка пилота, или же, например, ошибка обслуживающего персонала, который непосредственно присоединял эту бомбу", - сказал Евлаш.
Также он уточнил, что это связано с дефектами и поломками непосредственно в самом самолете. Спикер Воздушных сил добавил, что во время захода на удар, когда разгоняется самолет и сбрасывается бомба, она непосредственно может в какой-то момент отсоединиться.
При этом оперативно ремонтировать воздушные борта россияне не могут, в том числе и из-за международных санкций.
Что предшествовало
Россияне бросают свои бомбы на территорию РФ не впервые, однако публично стараются об этом не говорить.
К примеру, в марте оккупанты несколько раз бросали бомбы на Белгородскую область. В конце марта ASTRA писала, что за 2 недели месяца россияне сбросили 14 авиабомб на Белгородскую область.
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