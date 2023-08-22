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У Повітряних силах розповіли, чим росіяни атакували Україну вночі

Україна, Вівторок 22 серпня 2023 09:44
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У Повітряних силах розповіли, чим росіяни атакували Україну вночі Фото: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат (mil.in.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські війська атакували Україну дронами-камікадзе Shahed та крилатими ракетами "Іскандер-К".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"За ніч були повітряні тривоги. Застосовував ворог кілька ударних БПЛА типу Shahed і крилаті ракети типу "Іскандер-К", - розповів Ігнат.

За його словами, це попередні результати.

"Зараз дані все ж уточнюються. Як власне вдалося відбити й цю ворожу атаку", - додав речник.

Нічна атака по Україні

Вночі 22 серпня російська армія вкотре атакувала територію України.

Зокрема, росіяни під ранок завдали ракетного удару по Кривому Розі. Попередньо, постраждала одна людина. Через ракетну атаку руйнувань зазнали 20 приватних будинків, пошкоджена лінія електропередач.

Також, сьогодні вночі російська армія атакувала безпілотником Синельниківський район області. Ворог влучив у приватне підприємство, після чого виникла пожежа. Згодом окупанти завдали повторного удару по території району, пошкодили лінію електропередач та іншу цивільну інфраструктуру.

Окрім того, вночі по околицях Запоріжжя росіяни завдали два ракетні удари та атакували трьома БПЛА по відкритій території. Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поруч. Фахівці ліквідовують наслідки ворожого удару. Інформації про постраждалих не надходило.

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