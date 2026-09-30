У Повітряних Силах розкрили, скільки цілей збили українські пілоти F-16

Нагадаємо, українські винищувачі F-16 змушені заощаджувати ракети та під час окремих місій збивати російські повітряні цілі за допомогою бортових гармат через критичну нестачу озброєння.

Ще повідомлялось, що під час візиту до США президент Володимир Зеленський зустрівся з командою виробника F-16 і ракет до Patriot - компанією Lockheed Martin, з якою обговорив розширення співпраці, обмін технологіями та збільшення постачань критично важливого озброєння для ЗСУ.