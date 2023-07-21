У Повітряних силах пояснили, чому не можуть поставити ППО далеко від міст

Він зазначив, що тези про те, що ППО нібито слід поставити подалі від міст, - це наративи російської пропаганди. Ігнат зауважив, що українцям намагаються вселити думку: "бачите, вони там спеціально в містах ставлять ППО, ми там вражаєм ті об'єкти, що нам потрібно, а вони збивають і все падає вам на голови, ось такі вони погані".

"От люди запитують, чому ППО знаходиться близько до міст? Якби наші комплекси були більшого радіусу дії і було би більше систем, то можна було б їх відсунути десь подалі і зробити більше кільце захисту", - сказав він.

При цьому речник підкреслив, що наразі ППО розташовано настільки щільно і настільки подалі від міст, наскільки це виявляється можливим.

"Наскільки військове керівництво прийняло таке рішення щодо максимального захисту саме мегаполісів і важливих об'єктів з тою кількістю засобів, яку ми маємо на сьогодні", - додав він.

За його словами, розв'язати це питання можуть винищувачі F-16, які здатні між областями перехоплювати ворожі цілі, а можливо, навіть і на кордоні з Україною.

Атаки Росії по Україні

Зазначимо, що з кінця квітня росіяни збільшили кількість обстріли тилових областей України. Здебільшого окупанти здійснюють атаки вночі. Вони використовують як ракети, так і дрони.

При цьому ворожі війська запускають ракети різного типу, щоб заплутати українську ППО. Вони застосовують крилаті ракети, балістику та гіперзвукові "Кинджали".

Окрім того, цього тижня противник почав активніше бити по півдні України ракетами наземного базування "Онікс". Вони летять на великій швидкості й малій висоті, тому ППО важко їх виявити та збити.

Українська влада неодноразово закликала союзників передати нам більше систем ППО для захисту неба.

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