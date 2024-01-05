У Повітряних силах поки не підтверджують інформацію про використання Росією ракет із КНДР

За його словами, поки що в Повітряних сил немає даних про те, що Росія використовувала ракети, передані КНДР.

"Заява була відповідна від Сполучених Штатів. Тому вивчати будуть фахівці певні якісь уламки й тоді вже можна буде казати, чи є такий факт або немає. Поки що не можу цього підтвердити", - сказав Ігнат.

Речник також розповів, чи буде силам ППО складніше збивати балістичні ракети з Ірану та КНДР.

"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту ж Північну Корею, багато там чого радянського, багато технологій передав ще Союз. Можливо, навіть ідентичне. Тому очікувати чогось новішого навряд чи варто. Від того ж таки "Іскандера", можливо, відрізняється чимось, але не надто", - зазначив Ігнат.

Що передувало

Координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі повідомив, що Росія придбала у Північної Кореї балістичні ракети. Їх уже використали для ударів по Україні.

Незабаром у WP повідомили, що Північна Корея могла передати Росії кілька десятків балістичних ракет для ударів по Україні.

10 січня США скликають Радбез ООН, щоб обговорити постачання КНДР балістичних ракет Росії.