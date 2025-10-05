ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Повітряні сили показали знищення російського дрону системою Skynex

Україна, Неділя 05 жовтня 2025 22:55
Повітряні сили показали знищення російського дрону системою Skynex Фото: німецька система ППО Skynex (Вікіпедія)
Автор: Антон Корж

Повітряні сили України показали роботу зенітного комплексу Skynex німецького виробництва. Комплекс "заточений" на знищення цілей на низькій висоті, в тому числі дронів та крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

В цьому випадку система ППО знищила один з російських ударних безпілотників, які намагалися атакувати Україну вночі.

"Бойова обслуга зенітного артилерійського комплексу Skynex знищує один з ударних дронів "Shahed", якими агресор атакував західний регіон нашої країни 5 жовтня 2025 року!", - сказано у повідомленні.

Система ППО Skynex на службі України

Skynex - це зенітний артилерійський комплекс малого радіуса дії. Його розробила та виробляє німецька компанія Rheinmetall. Вперше систему показали у листопаді 2021 року, а "бойове хрещення" система отримала під час війни в Україні.

Головна зброя Skynex - це 35-мм автоматична гармата Oerlikon Mk3, яка має ефективну дальність стрільби 4000 метрів та скорострільність 1000 пострілів за хвилину. В січні 2024 року перша установка ППО Skynex була передана Україні від Німеччини, а у квітні 2024 року з'явилася ще одна.

