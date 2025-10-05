Воздушные силы показали уничтожение российского дрона системой Skynex

Воздушные силы Украины показали работу зенитного комплекса Skynex немецкого производства. Комплекс "заточен" на уничтожение целей на низкой высоте, в том числе дронов и крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Боевая обслуга зенитного артиллерийского комплекса Skynex уничтожает один из ударных дронов "Shahed", которыми агрессор атаковал западный регион нашей страны 5 октября 2025 года!", - сказано в сообщении.

В этом случае система ПВО уничтожила один из российских ударных беспилотников, которые пытались атаковать Украину ночью.

Система ПВО Skynex на службе Украины

Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия. Его разработала и производит немецкая компания Rheinmetall. Впервые систему показали в ноябре 2021 года, а "боевое крещение" система получила во время войны в Украине.

Главное оружие Skynex - это 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. В январе 2024 года первая установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии, а в апреле 2024 года появилась еще одна.