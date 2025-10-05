Воздушные силы показали уничтожение российского дрона системой Skynex
Воздушные силы Украины показали работу зенитного комплекса Skynex немецкого производства. Комплекс "заточен" на уничтожение целей на низкой высоте, в том числе дронов и крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
В этом случае система ПВО уничтожила один из российских ударных беспилотников, которые пытались атаковать Украину ночью.
"Боевая обслуга зенитного артиллерийского комплекса Skynex уничтожает один из ударных дронов "Shahed", которыми агрессор атаковал западный регион нашей страны 5 октября 2025 года!", - сказано в сообщении.
Система ПВО Skynex на службе Украины
Skynex - это зенитный артиллерийский комплекс малого радиуса действия. Его разработала и производит немецкая компания Rheinmetall. Впервые систему показали в ноябре 2021 года, а "боевое крещение" система получила во время войны в Украине.
Главное оружие Skynex - это 35-мм автоматическая пушка Oerlikon Mk3, которая имеет эффективную дальность стрельбы 4000 метров и скорострельность 1000 выстрелов в минуту. В январе 2024 года первая установка ПВО Skynex была передана Украине от Германии, а в апреле 2024 года появилась еще одна.