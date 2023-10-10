У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО

В ніч на 10 жовтня російські війська в черговий раз атакували південь України дронам-камікадзе Shahed. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО в Миколаївській та Одеській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Як зазначив Олещук, на відео бойова робота зенітних ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях. Нічна атака дронів по Україні В ніч на 10 жовтня російські війська атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Силам ППО вдалося знищити 27 із 36 ударних безпілотників. Однак є влучання в об'єкт логістичної інфраструктури в Одеській області. Постраждалих внаслідок атаки немає.