В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины дронам-камикадзе Shahed. В воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Как отметил Олещук, на видео боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях. Ночная атака дронов по Украине В ночь на 10 октября российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 36 ударных беспилотников. Однако есть попадание в объект логистической инфраструктуры в Одесской области. Пострадавших в результате атаки нет.