ua en ru
Вт, 10 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО

Украина, Вторник 10 октября 2023 14:24
UA EN RU
В Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО Фото: в Воздушных силах показали видео ночной работы ПВО (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 10 октября российские войска в очередной раз атаковали юг Украины дронам-камикадзе Shahed. В воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО в Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Как отметил Олещук, на видео боевая работа зенитных ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях.

Ночная атака дронов по Украине

В ночь на 10 октября российские войска атаковали юг Украины дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 27 из 36 ударных беспилотников.

Однако есть попадание в объект логистической инфраструктуры в Одесской области. Пострадавших в результате атаки нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины атака дронов ПВО Воздушные силы Украины Одесса Николаевская область
NEWS
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
Игнат назвал приоритетные цели воздушных ударов РФ по Украине
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать