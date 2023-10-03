У Повітряних силах показали відео нічної роботи ППО

В ніч на 3 жовтня російські війська в черговий раз атакували Україну дронам-камікадзе Shahed та крилатою ракетою. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО в Одеській та Дніпропетровській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

"Сьогодні добре попрацювали в Дніпропетровській та Одеській областях!", - написав Олещук під відео.

Він уточнив, що 30 із 32 повітряних цілей було знищено підрозділами 138 Дніпровської зенітної ракетної бригади, 301 Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід", 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь", винищувальною авіацією Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України.

Обстріл України 3 жовтня

Вночі 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та балістичних ракет.

Загалом російські окупанти атакували Україну 31 ударним дроном-камікадзе "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили 29 БПЛА та одну ракету.

Зокрема, у небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих "Шахедів", а над Дніпропетровською областю - 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.