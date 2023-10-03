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Вночі РФ випустила по Україні понад 30 "шахедів" та "Іскандер". Скільки збила ППО

Україна, Вівторок 03 жовтня 2023 08:43
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Вночі РФ випустила по Україні понад 30 "шахедів" та "Іскандер". Скільки збила ППО Фото: РФ випустила по Україні понад 30 "шахедів" та "Іскандер" (defence-ua com)
Автор: Наталія Гурковська

В ніч на вівторок, 3 жовтня, російські окупанти атакували Україну 31 ударним дроном-камікадзе "Shahed" та крилатою ракетою "Іскандер-К". Сили ППО знищили 29 БПЛА та ракету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Так, пуски здійснювались з тимчасово окупованого Криму: "шахедів" - із мису Чауда, крилатої ракети "Іскандер-К" - з району Джанкой.

"Усього силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України, знищено тридцять повітряних цілей:29 "Shahed-131/136" та 1 крилату ракету "Іскандер-К", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, у південних та східних областях працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні війська, винищувальна авіація, підрозділи мобільних вогневих груп.

"Цілі знищувались у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Схід" у межах Миколаївської та Дніпропетровської областей", - додали військові.

Обстріл України 3 жовтня

Вночі 3 жовтня в південно-східних частинах України оголошували повітряну тривогу через застосування росіянами ударних БПЛА та балістичних ракет.

Зокрема, у небі над Одеською та Миколаївською областями цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони було збито 17 ворожих "шахедів", а над Дніпропетровською областю - 13 дронів-камікадзе та одну крилату ракету.

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