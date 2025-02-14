У Повітряних силах показали нічну роботу по російських дронах на півдні України (відео)

Росія у ніч на 14 лютого запустила по території України 133 безпілотники по типу Shahed. Військові показали, як збивали ворожі дрони під час атаки окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

На відео показана нічна бойова робота у зоні відповідальності Повітряне командування "Південь" у ніч на 14 лютого.

Обстріл України 14 лютого

Російська армія у ніч на 14 лютого запустила по території України 133 безпілотники по типу Shahed.

Сили ППО працювали в 11 областях країни. Військовим вдалося збити 73 ударних дрони типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Запорізькій, Миколаївській та Одеській областях.

Також 58 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені, без негативних наслідків.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київська, Сумська, Чернігівська, Одеська та Харківська області.

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