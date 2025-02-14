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В Воздушных силах показали ночную работу по российским дронам на юге Украины (видео)

Пятница 14 февраля 2025 18:43
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В Воздушных силах показали ночную работу по российским дронам на юге Украины (видео) Фото: в Воздушных силах показали ночную работу по российским дронам на юге Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины 133 беспилотника по типу Shahed. Военные показали, как сбивали вражеские дроны во время атаки оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

На видео показана ночная боевая работа в зоне ответственности Воздушное командование "Юг" в ночь на 14 февраля.

"Продолжаем нашу борьбу!", - отметили военные.

Обстрел Украины 14 февраля

Российская армия в ночь на 14 февраля запустила по территории Украины 133 беспилотника по типу Shahed.

Силы ПВО работали в 11 областях страны. Военным удалось сбить 73 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Также 58 вражеских беспилотников-имитаторов были локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевская, Сумская, Черниговская, Одесская и Харьковская области.

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