У Повітряних силах показали, як вночі збивали "Шахеди" над Одеською областю (відео)

Цієї ночі російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136/131, а також ракетами. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.
Як зазначив Олещук, на відео показана бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".
Увечорі та вночі РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131.
Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.
Через удар по припортової інфраструктури в Одеській області пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.
Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждало 8 людей.
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