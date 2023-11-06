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У Повітряних силах показали, як вночі збивали "Шахеди" над Одеською областю (відео)

Одеська область, Понеділок 06 листопада 2023 12:20
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У Повітряних силах показали, як вночі збивали "Шахеди" над Одеською областю (відео) Фото: у Повітряних силах показали, як вночі збивали "Шахеди" над Одеською областю (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Цієї ночі російські окупанти атакували Одеську область дронами-камікадзе Shahed-136/131, а також ракетами. У Повітряних силах показали кадри роботи нашої ППО по ворожих цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Повітряних сил ЗСУ Миколи Олещука.

Як зазначив Олещук, на відео показана бойова робота зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Обстріл Одеси та області

Увечорі та вночі РФ в черговий раз атакувала Україну, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59, балістичну ракету "Іскандер-М", протикорабельну ракету "Онікс", дві керовані ракети Х-31 і 22 ударні БПЛА типу Shahed-136/131.

Удари були нанесені за припортовою інфраструктурою Одеської області та об'єктами цивільної інфраструктури Херсона.

Через удар по припортової інфраструктури в Одеській області пошкоджено складські приміщення, розвантажувальну спецтехніку та автомобілі із зерном. Пожежу оперативно ліквідовано.

Внаслідок нічної атаки росіян по Одесі постраждало 8 людей.

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