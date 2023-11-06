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В Воздушных силах показали, как ночью сбивали "Шахеды" над Одесской областью (видео)

Одесская область, Понедельник 06 ноября 2023 12:20
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В Воздушных силах показали, как ночью сбивали "Шахеды" над Одесской областью (видео) Фото: в Воздушных силах показали, как ночью сбивали "Шахеды" над Одесской областью (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Этой ночью российские оккупанты атаковали Одесскую область дронами-камикадзе Shahed-136/131, а также ракетами. В Воздушных силах показали кадры работы нашей ПВО по вражеским целям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука.

Как отметил Олещук, на видео показана боевая работа зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Обстрел Одессы и области

Вечером и ночью РФ в очередной раз атаковала Украину, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, баллистическую ракету "Искандер-М", противокорабельную ракету "Оникс", две управляемые ракеты Х-31 и 22 ударных БПЛА типа Shahed-136/131.

Удары были нанесены по припортовой инфраструктуре Одесской области и объектам гражданской инфраструктуры Херсона.

Из-за удара по припортовой инфраструктуре в Одесской области повреждены складские помещения, разгрузочная спецтехника и автомобили с зерном. Пожар оперативно ликвидирован.

В результате ночной атаки россиян по Одессе пострадали 8 человек.

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