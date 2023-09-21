ua en ru
Чт, 21 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Повітряних силах показали, як ППО вночі збивала російські ракети (відео)

Україна, Четвер 21 вересня 2023 19:47
UA EN RU
У Повітряних силах показали, як ППО вночі збивала російські ракети (відео) Фото: Ілюстративне фото (opk com ua)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні вночі атакувала Україну ракетами, а українська ППО збивала ворожі цілі. Цей процес вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

"Бойова робота підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних сил", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це відбулось сьогодні вночі.

Ракетний удар по Україні

Цієї ночі та зранку російська армія атакувала Україну, вибухи через роботу ППО чули у різних областях, але також є і "прильоти". Зокрема, у Рівному атаковано енергетичний об'єкт. У Черкаській області уламки ракети впали на готель, а у Києві зафіксували падіння уламків у декількох районах.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що Росія в ніч на 21 вересня випустила по Україні 43 ракети повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55. В результаті бойової роботи сили протиповітряної оборони знищили 36 крилатих ракет.

Все, що відомо про наслідки масованої ракетної атаки росіян 21 вересня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ПВО Воздушные силы Украины Війна в Україні
NEWS
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
Росіяни повернулись до ударів по енергетиці. Ігнат розповів, до чого готуватись українцям
DAILY
Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ідеальний шторм Зеленського. Як президент ледь не розпустив Раду і чи будуть вибори під час війни