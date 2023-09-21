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В Воздушных силах показали, как ПВО ночью сбивала российские ракеты (видео)

Украина, Четверг 21 сентября 2023 19:47
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В Воздушных силах показали, как ПВО ночью сбивала российские ракеты (видео) Фото: Иллюстративное фото (opk com ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Российская армия сегодня ночью атаковала Украину ракетами, а украинская ПВО сбивала вражеские цели. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командование Воздушных сил ВСУ.

"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это произошло сегодня ночью.

Ракетный удар по Украине

Этой ночью и утром российская армия атаковала Украину, взрывы из-за работы ПВО слышали в разных областях, но есть и "прилеты". В частности, в Ровно атакован энергетический объект. В Черкасской области обломки ракеты упали на гостиницу, а в Киеве зафиксировали падение обломков в нескольких районах.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Россия в ночь на 21 сентября выпустила по Украине 43 ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. В результате боевой работы силы противовоздушной обороны уничтожили 36 крылатых ракет.

Все, что известно о последствиях массированной ракетной атаки россиян 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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