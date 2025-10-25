У Повітряних силах показали ефектні кадри знищення ворожих дронів

Повітряні сили оприлюднили ефектні кадри знищення ворожих дронів у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".
У Повітряних силах України оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення ворожих дронів у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".
На кадрах показано ефективну бойову роботу підрозділів, які вчасно виявляють та нейтралізують безпілотні літальні апарати противника.
"Продовжуємо нашу боротьбу!" - повідомляють у Повітряних силах.
Українські захисники підкреслили, що продовжують успішно відбивати повітряні атаки та знищувати ворожу техніку.
Ця операція демонструє високий рівень підготовки українських військових і здатність забезпечувати оборону критично важливих напрямків у повітрі.
Зауважимо, що у ніч на 25 жовтня Київ зазнав балістичних ударів російських окупантів. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, ракети влучили одразу у Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони столиці.
Внаслідок атак загорілася нежитлова будівля, а уламки впали на відкриту територію, пошкодивши скління сусідніх будівель.
Мешканці міста ділилися у мережі відео пожеж та задимлень. На місцях подій працюють рятувальники та відповідні служби для ліквідації наслідків.
Варто додати, що в ніч на 23 жовтня столиця зазнала атаки дронів. Тієї ночі наслідки були зафіксовані в Подільському, Оболонському та Деснянському районах.
Як відомо, через обстріл були пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, а також постраждали люди.
