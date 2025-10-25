В Воздушных силах показали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов

Атака на столицу

Заметим, что в ночь на 25 октября Киев подвергся баллистическим ударам российских оккупантов. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ракеты попали сразу в Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы столицы.

В результате атак загорелось нежилое здание, а обломки упали на открытую территорию, повредив остекление соседних зданий.

Жители города делились в сети видео пожаров и задымлений. На местах событий работают спасатели и соответствующие службы для ликвидации последствий.

Стоит добавить, что в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Той ночью последствия были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

Как известно, из-за обстрела были повреждены жилые дома и детский сад, а также пострадали люди.

