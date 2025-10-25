RU

В Воздушных силах показали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов

Фото: Воздушные силы обнародовали эффектно уничтожили вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Воздушные силы обнародовали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины

В Воздушных силах Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".

На кадрах показана эффективная боевая работа подразделений, которые вовремя обнаруживают и нейтрализуют беспилотные летательные аппараты противника.

"Продолжаем нашу борьбу!" - сообщают в Воздушных силах.

Украинские защитники подчеркнули, что продолжают успешно отражать воздушные атаки и уничтожать вражескую технику.

Эта операция демонстрирует высокий уровень подготовки украинских военных и способность обеспечивать оборону критически важных направлений в воздухе.

Атака на столицу

Заметим, что в ночь на 25 октября Киев подвергся баллистическим ударам российских оккупантов. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ракеты попали сразу в Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы столицы.

В результате атак загорелось нежилое здание, а обломки упали на открытую территорию, повредив остекление соседних зданий.

Жители города делились в сети видео пожаров и задымлений. На местах событий работают спасатели и соответствующие службы для ликвидации последствий.

Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев этой ночью, можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит добавить, что в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Той ночью последствия были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.

Как известно, из-за обстрела были повреждены жилые дома и детский сад, а также пострадали люди.

Подробнее о последствиях атаки в тот день - читайте в материале РБК-Украина.

