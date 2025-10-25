ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

У Повітряних силах показали ефектні кадри знищення ворожих дронів

Україна, Субота 25 жовтня 2025 11:12
У Повітряних силах показали ефектні кадри знищення ворожих дронів Фото: Повітряні сили оприлюднили ефектно знищили ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Повітряні сили оприлюднили ефектні кадри знищення ворожих дронів у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗС України

У Повітряних силах України оприлюднили відео, на якому зафіксовано знищення ворожих дронів у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

На кадрах показано ефективну бойову роботу підрозділів, які вчасно виявляють та нейтралізують безпілотні літальні апарати противника.

"Продовжуємо нашу боротьбу!" - повідомляють у Повітряних силах.

Українські захисники підкреслили, що продовжують успішно відбивати повітряні атаки та знищувати ворожу техніку.

Ця операція демонструє високий рівень підготовки українських військових і здатність забезпечувати оборону критично важливих напрямків у повітрі.

Атака на столицю

Зауважимо, що у ніч на 25 жовтня Київ зазнав балістичних ударів російських окупантів. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, ракети влучили одразу у Деснянський, Дніпровський та Дарницький райони столиці.

Внаслідок атак загорілася нежитлова будівля, а уламки впали на відкриту територію, пошкодивши скління сусідніх будівель.

Мешканці міста ділилися у мережі відео пожеж та задимлень. На місцях подій працюють рятувальники та відповідні служби для ліквідації наслідків.

Все, що відомо про наслідки російської атаки на Київ цієї ночі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що в ніч на 23 жовтня столиця зазнала атаки дронів. Тієї ночі наслідки були зафіксовані в Подільському, Оболонському та Деснянському районах.

Як відомо, через обстріл були пошкоджені житлові будинки та дитячий садок, а також постраждали люди.

Детальніше про наслідки атаки того дня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська Федерація Повітряні сили України Війна Росії проти України
