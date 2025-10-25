В Воздушных силах показали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов
Воздушные силы обнародовали эффектные кадры уничтожения вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВС Украины
В Воздушных силах Украины обнародовали видео, на котором зафиксировано уничтожение вражеских дронов в зоне ответственности Воздушного командования "Восток".
На кадрах показана эффективная боевая работа подразделений, которые вовремя обнаруживают и нейтрализуют беспилотные летательные аппараты противника.
"Продолжаем нашу борьбу!" - сообщают в Воздушных силах.
Украинские защитники подчеркнули, что продолжают успешно отражать воздушные атаки и уничтожать вражескую технику.
Эта операция демонстрирует высокий уровень подготовки украинских военных и способность обеспечивать оборону критически важных направлений в воздухе.
Атака на столицу
Заметим, что в ночь на 25 октября Киев подвергся баллистическим ударам российских оккупантов. По данным Государственной службы чрезвычайных ситуаций, ракеты попали сразу в Деснянский, Днепровский и Дарницкий районы столицы.
В результате атак загорелось нежилое здание, а обломки упали на открытую территорию, повредив остекление соседних зданий.
Жители города делились в сети видео пожаров и задымлений. На местах событий работают спасатели и соответствующие службы для ликвидации последствий.
Все, что известно о последствиях российской атаки на Киев этой ночью, можно узнать в материале РБК-Украина.
Стоит добавить, что в ночь на 23 октября столица подверглась атаке дронов. Той ночью последствия были зафиксированы в Подольском, Оболонском и Деснянском районах.
Как известно, из-за обстрела были повреждены жилые дома и детский сад, а также пострадали люди.
Подробнее о последствиях атаки в тот день - читайте в материале РБК-Украина.