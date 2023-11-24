У Повітряних силах оцінили, скільки ракет могла накопичити Росія

"Так, кілька місяців вже немає таких обстрілів, як це було влітку. Якщо у підсумку рахувати, понад 100 ракет кожного літнього місяця приблизно використовувала. Вже в осінні місяці ті, що пройшли, таких інтенсивних обстрілів ракетами немає. Ми бачимо більше Х-59, Х-31. Але є теж "Іскандер-М", "Іскандер-К"", - сказав речник.

Ігнат додав, що за даними Генерального штабу і Повітряних сил, восени РФ на місяць використовує кілька десятків ракет для ударів по Україні. За його словами, окупанти могли накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет.

"Потужності Росії ГУР озвучувало. 100 ракет в місяць вони можуть виготовляти. Тому можна зробити певний математичний висновок, що 870 чи, може, навіть 900 (ракет, - ред.). Саме така кількість високоточних далекобійних, окрім авіаційних ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а також "Онікси", ракети С-300. Ми говоримо тільки про далекобійні ракети", - пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил також прокоментував заяву речниці Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк про те, що Росія могла зосередити у Криму до 800 ракет. Він наголосив, що Гуменюк мала на увазі весь запас ракет на території РФ та на окупованих територіях. Ігнат не виключає, що певна частина російських ракет може знаходитися на півострові.

Україна готується до атак РФ

Нагадаємо, українців напередодні зими попереджають про ймовірні нові масові обстріли з боку окупантів. Ціллю росіян може стати енергетика України. Перед зимою українські інженери пройшли навчання у Британії для захисту енергетики у разі ймовірних атак Росії.

Українська розвідка вважає, що окупанти готуються до атак та накопичують ракети. Але військові наголошують, що зима в Україні повинна бути легшою, ніж минулого року. Зокрема, через підготовку України і те, що росіяни вже не мають ресурсів, як на початку повномасштабного вторгнення.