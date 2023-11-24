RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Воздушных силах оценили, сколько ракет могла накопить Россия

Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет в преддверии зимы. Вероятно, оккупанты могут использовать их для атак Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Да, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже "Искандер-М", "Искандер-К"", - сказал спикер.

Игнат добавил, что по данным Генерального штаба и Воздушных сил, осенью РФ в месяц использует несколько десятков ракет для ударов по Украине. По его словам, оккупанты могли накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.

"Мощности России ГУР озвучивало. 100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900 (ракет, - ред.). Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил также прокомментировал заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк о том, что Россия могла сосредоточить в Крыму до 800 ракет. Он отметил, что Гуменюк имела в виду весь запас ракет на территории РФ и на оккупированных территориях. Игнат не исключает, что определенная часть российских ракет может находиться на полуострове.

Украина готовится к атакам РФ

Напомним, украинцев накануне осени и  зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Перед зимой украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите энергетики в случае вероятных атак России.

Украинская разведка считает, что оккупанты готовятся к атакам и накапливают ракеты. Но военные подчеркивают, что зима в Украине должна быть легче, чем в прошлом году. В частности, из-за подготовки Украины и того, что у россиян уже нет ресурсов, как в начале полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияракетиВоздушные силы УкраиныВойна в УкраинеВойна России против Украины