В Воздушных силах оценили, сколько ракет могла накопить Россия

"Да, несколько месяцев уже нет таких обстрелов, как это было летом. Если в итоге считать, более 100 ракет каждый летний месяц примерно использовала. Уже в осенние месяцы те, что прошли, таких интенсивных обстрелов ракетами нет. Мы видим больше Х-59, Х-31. Но есть тоже "Искандер-М", "Искандер-К"", - сказал спикер.

Игнат добавил, что по данным Генерального штаба и Воздушных сил, осенью РФ в месяц использует несколько десятков ракет для ударов по Украине. По его словам, оккупанты могли накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.

"Мощности России ГУР озвучивало. 100 ракет в месяц они могут производить. Поэтому можно сделать определенный математический вывод, что 870 или, может, даже 900 (ракет, - ред.). Именно такое количество высокоточных дальнобойных, кроме авиационных ракет (Х-59, Х-31, Х-35), а также "Ониксы", ракеты С-300. Мы говорим только о дальнобойных ракетах", - объяснил Игнат.

Спикер Воздушных сил также прокомментировал заявление спикера Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк о том, что Россия могла сосредоточить в Крыму до 800 ракет. Он отметил, что Гуменюк имела в виду весь запас ракет на территории РФ и на оккупированных территориях. Игнат не исключает, что определенная часть российских ракет может находиться на полуострове.

Украина готовится к атакам РФ

Напомним, украинцев накануне осени и зимы предупреждают о возможных новых массовых обстрелах со стороны оккупантов. Целью россиян может стать энергетика Украины. Перед зимой украинские инженеры прошли обучение в Британии по защите энергетики в случае вероятных атак России.

Украинская разведка считает, что оккупанты готовятся к атакам и накапливают ракеты. Но военные подчеркивают, что зима в Украине должна быть легче, чем в прошлом году. В частности, из-за подготовки Украины и того, что у россиян уже нет ресурсов, как в начале полномасштабного вторжения.