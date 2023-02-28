У Повітряних силах очікують на постачання додаткових батарей NASAMS і ракет до них

"Захист усієї України, не лише енергетичної інфраструктури, посилюється новими засобами. Ми очікуємо на постачання нових зенітних ракетних систем. Це додаткові батареї та ракети до NASAMS", - сказав Ігнат.

Він підкреслив, що це дуже потужні речі, які працюють, зокрема в Київській області та збивають ворожі ракети та іранські дрони "Шахед".

"Очікуємо на Patriot та SAMP/T, які здатні працювати по балістичних ракетах. Крім того, українська енергетика зазнає етапу трансформації: оновлення та модернізації. Нам допомагають західні партнери в енергетичному секторі робити її більш сучасною, більш стійкою до викликів та загроз", - підсумував Ігнат.

Також він зазначив, що в росіян є пріоритетні цілі і ворог буде обирати, де йому наразі треба вдарити, але вище військове керівництво знає наміри окупантів і буде відповідно реагувати на такі загрози.

Нагадаємо, нещодавно в США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, що включає ЗРК NASAMS і системи ППО Avenger.

Також ми писали, що Литва готова розглянути питання ремонту зенітних ракетних комплексів NASAMS у разі запиту України.

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