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В Воздушных силах ожидают поставки дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним

Фото: спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (armyinform com ua)
Автор: Мария Кучерявец

В Воздушных силах ВСУ ожидают от партнеров поставок дополнительных батарей NASAMS и ракет к ним. Поскольку это усилило бы защиту украинских объектов инфраструктуры от ударов врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Защита всей Украины, не только энергетической инфраструктуры, усиливается новыми средствами. Мы ожидаем поставки новых зенитных ракетных систем. Это дополнительные батареи и ракеты для NASAMS", - сказал Игнат.

Он подчеркнул, что это очень мощные вещи, которые работают, в частности, в Киевской области и сбивают вражеские ракеты и иранские дроны "Шахед".

"Ожидаем Patriot и SAMP/T, которые способны работать по баллистическим ракетам. Кроме того, украинская энергетика испытывает этап трансформации: обновление и модернизацию. Нам помогают западные партнеры в энергетическом секторе делать ее более современной, более устойчивой к вызовам и угрозам", - подытожил Игнат.

Также он отметил, что у россиян есть приоритетные цели и враг будет выбирать, где ему нужно ударить, но высшее военное руководство знает намерения оккупантов и будет соответственно реагировать на такие угрозы.

Напомним, недавно в США объявили о новом пакете военной помощи для Украины, он включает ЗРК NASAMS и системы ПВО Avenger.

Также мы писали, что Литва готова рассмотреть вопрос ремонта зенитных ракетных комплексов NASAMS по запросу Украины.

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