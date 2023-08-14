У Повітряних силах назвали тип російського вертольота, який збили на Бахмутському напрямку

Українські військові знищили російський вертоліт Ка-52 на Бахмутському напрямку о 5:00 14 серпня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Миколу Олещука у Telegram та речника Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Встановлено тип знищеного вертольота о 5:00 14 серпня 2023 року. Це ворожий ударний гелікоптер Ка-52", - повідомив Олещук.
Тим часом Ігнат зазначив, що вертоліт знищили за допомогою зенітної керованої ракети.
"Зенітно-ракетним підрозділом була організована злагоджена, виважена робота. І було знищено на Бахмутському напрямку зенітно-керованою ракетою цей вертоліт", - сказав речник.
За його словами, наші комплекси радянського зразка потребують посиленої уваги. На їхню роботу сильно впливає людський фактор.
Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.
Зазначимо, що востаннє наші бійці збивали вертоліт такого типу 7 серпня у селі Роботине Запорізької області.
Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабної війни українські військові збили вже 313 ворожих вертольотів та 315 літаків.
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